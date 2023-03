Grêmio x Ypiranga: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio e Ypiranga voltam a duelar neste sábado (25), às 16h30min pela partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Tricolor corre atrás do resultado, pois foi derrotado por 2 a 1 no Colosso da Lagoa. Para reverter a vantagem, o Tricolor terá o apoio de 40 mil pessoas na Arena. Além do placar adverso, o técnico Renato Portaluppi precisa lidar com seis desfalques no time tricolor. Para avançar à final, o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença, pois a vitória simples leva a partida para as penalidades.Pepê e Fabio sofreram lesões de grau três no jogo da ida e estão fora da partida deste sábado. Kannemann foi expulso em Erechim e cumpre suspensão. Além disso, os volantes Villasanti e Carballo estão servindo às suas seleções nacionais. O meia-armador Cristaldo foi diagnosticado com uma lesão grau um e pode jogar cerca de 45 minutos. Leia mais sobre o Grêmio: “Turbinado por Suárez, Gauchão tem o dobro de público em 2023”Apesar da moral elevada, o Ypiranga deve jogar com mais cuidado em Porto Alegre. O Canarinho deve assumir uma postura equilibrada, manter a posse de bola e garantir a superioridade defensiva, mas se utilizando de contra-ataques esporádicos.