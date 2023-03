Arqueólogos descobrem 2 mil cabeças de carneiro mumificadas no Egito

Autoridades egípcias anunciaram neste domingo (26) que mais de 2.000 cabeças de carneiro mumificadas foram descobertas no Templo de Ramsés II em Abydos, no sul do Egito. Ovelhas mumificadas, cães, cabras selvagens, vacas, gazelas e mangustos foram encontrados no templo junto com as cabeças de carneiro, que se acredita serem oferendas votivas indicando contínua reverência a Ramsés II no local cerca de 1.000 anos após sua morte. Abydos, localizada na província egípcia de Sohag, cerca de 270 milhas (435 km) ao sul do Cairo, é um dos principais sítios arqueológicos do Egito, embora menos visitados.