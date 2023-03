Coreia do Norte faz novo lançamento de míssil balístico

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, liderou exercícios militares por dois dias "simulando um contra-ataque nuclear". Estes testes incluíam um disparo de míssil balístico equipado com uma "falsa cabeça nuclear", informou a agência estatal norte-coreana KCNA nesta segunda-feira (20). Esta é a quarta demonstração de força do regime em uma semana, enquanto Coreia do Sul e Estados Unidos respondem realizando seus maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos. Para o governo norte-coreano, essas manobras são um ensaio para invasão. As operações deste final de semana foram divididas em exercícios que simulam a mudança para uma postura de contra-ataque nuclear e o "lançamento de um míssil balístico tático com uma ogiva nuclear falsa", detalhou a KCNA. Com informações da AFP.