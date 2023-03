Simulação de incêndio em hospital mobiliza forças da saúde e segurança em Porto Alegre

Uma simulação de incêndio organizada pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa) envolveu mais de 100 pessoas na representação de um incêndio no Hospital Moinhos de Vento. Foi a terceira iniciativa realizada pela entidade, num trabalho que vinha sendo planejado desde o ano passado. Na atividade, foi simulado um incêndio no bloco 15 do Moinhos, que afetou os quatro andares da edificação. Alunos do curso de Enfermagem da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUCRS e da Liga Acadêmica de Urgência e Emergência da Faculdade FACTUM representaram as dezenas de vítimas, enquanto estudantes da UFRGS foram as "sombras", acompanhando o processo e verificando a agilidade de cada etapa. O foco é preparar e testar a reação da cidade caso um desastre dessa magnitude aconteça. Houve participação do SAMU, Corpo de Bombeiros, EPTC, Defesa Civil e Instituto Geral de Perícias.