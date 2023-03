Saint Patrick's Day do Espaço Multipalco teve show da Bandaliera

Com integrantes da formação original, a Bandaliera, precursora do rock gaúcho, voltou ao Theatro São Pedro. Após o show, na sexta-feira, a banda comemorou com o público o primeiro Saint Patrick 's Day do espaço Multipalco. O repertório da banda trouxe clássicos do rock que já se tornaram clássicos da música gaúcha. À frente da Bandaliera, estão os fundadores, o vocalista Alemão Ronaldo, o baixista João Guedes e Tavinho Fumagalli, que assume a dupla de guitarras com Gabriel Guedes. A bateria fica por conta de Fábio Musklinho, que se integrou à banda em 1987. A banda teve ainda a participação de Murilo Moura, no teclado.