Armazém é incendiado por grupo criminoso no Rio Grande do Norte

Vista aérea do do armazém comercial que foi incendiado em Natal, no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (16). Integrantes de grupo criminoso incendiaram carros, atiraram contra prédios públicos e instauraram o terror na quarta-feira (15), em uma onda de depredação que, segundo autoridades, já dura duas noites no Nordeste do país. Policiais afirmaram que, no RN, os ataques começaram no final de segunda-feira (13), e foram planejados de dentro de um presídio por membros de facções. Os ataques seriam uma forma de protesto contra as condições do cárcere no estado, além de uma retaliação as novas regras relacionadas a facções criminosas no sistema penal brasileiro.