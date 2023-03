Na condição de coronel cessante da Guarda Irlandesa, o príncipe de Gales participou da Parada do Dia de São Patrício nesta sexta-feira (17), em Aldershot, no Reino Unido. William foi acompanhado da esposa Kate Middleton, que estreou no cargo de coronel entrante. Na oportunidade, ela entregou os tradicionais ramos de trevo aos oficiais e guardas. O desfile terminou com uma saudação real e passeata.