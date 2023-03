Crianças do Projeto Seja Livre Skate visitam campeonato de Skate na Orla

Integrantes do Projeto Seja Livre Skate visitaram nesta sexta-feira (17) o STU National, campeonato de skate que acontece na Orla até domingo (19). A turma de 38 crianças do bairro Mário Quintana chegou paramentada ao STU, onde foi recebida por Sandro Dias, o Mineirinho, um dos nomes mais importantes do skate nacional. O grupo foi transportado pela Carris até a Orla para o evento que integra a programação do Mês de Aniversário de Porto Alegre. A visita do projeto social foi a primeira de três que estão programadas para acontecer no STU. No sábado (18), crianças do projeto Apampa Skate Life, da Restinga, irão ao local. Já no domingo será a vez de integrantes do projeto Pé na Tábua, do bairro Bom Jesus, conhecerem ao vivo as manobras dos skatistas profissionais.