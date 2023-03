Carnaval Descentralizado movimenta comunidade do Partenon

A comunidade da região Partenon recebeu na noite deste sábado (18) uma edição do Carnaval Descentralizado. Realizado na rua Luiz Moschetti (Praça da Amizade), desfilaram três escolas de samba que pertenciam ao antigo Grupo Bronze. Unidos do Guajuviras de Canoas, Cohab Santa Rita e Filhos da Candinha fizeram o espetáculo para um público estimado em três mil pessoas. A abertura do desfile foi feita pela Escola da Galeria, do Jardim Leopoldina, que mesmo não constando na programação oficial foi acolhida no desfile. Liliana Cardoso, presidente do Comitê Especial do Carnaval de Porto Alegre, ressalta os resultados positivos da iniciativa. "A cultura pulsa nas comunidades descentralizadas. Prova disso são milhares de pessoas movimentando o carnaval e a economia criativa", explica.