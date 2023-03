Professores de Escolas Públicas de Los Angeles aderem a greve

Professores e trabalhadores de escolas públicas de Los Angeles estão ocupando as ruas da cidade desde terça-feira (21), em uma greve que tem previsão de durar três dias. O protesto reivindica melhores salários para as categorias. Os trabalhadores da educação, juntamente com cidadãos que apoiam a causa, se manifestaram em frente aos prédios oficiais do distrito educacional da cidade. A paralisação deixou mais de 500 mil crianças sem aulas. Motoristas de ônibus escolares, trabalhadores de refeitórios e assistentes de educação especial também estão paralisados. Los Angeles é o segundo maior distrito educacional dos Estados Unidos.