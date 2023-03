Protestos contra Reforma da Previdência tomam as ruas de Paris

Os protestos que tem movimentado a França continuaram nesta terça-feira (21), na Praça da República, em Paris. As manifestações são contrárias à Reforma da Previdência, que foi aprovada pelo presidente Emmanuel Macron através de uma manobra constitucional, sem votação no Parlamento. Além do chefe do executivo, outras autoridades do país, como o ministro do Trabalho francês, Olivier Dussopt, e a primeira Ministra Elisabeth Borne, também foram criticadas nos atos. Na segunda-feira (20), o governo do presidente francês enfrentou uma moção de censura no Parlamento nacional. Entre as principais mudanças aprovadas através da manobra, está o aumento da idade mínima para aposentadoria, de 62 para 64 anos. Além disso, com a alteração, o cidadão francês precisará trabalhar por, no mínimo, 43 anos para receber integralmente o benefício.