Exposição Túnel do Tempo é inaugurada em Porto Alegre

A exposição Túnel do Tempo foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (20), em Porto Alegre. O objetivo da exibição é levar o público em uma viagem através da história da Capital gaúcha. O projeto traz fragmentos vivos da cidade via acervos particulares e de pesquisa em museus, em particular o da Fototeca Sioma Breitman, do Museu Joaquim Felizardo. Além disso, há uma cápsula do tempo, que será aberta no aniversário de 300 anos da cidade. A exibição faz parte dos eventos de comemoração dos 250 anos de Porto Alegre. Na inauguração, estava presente o vice-prefeito da cidade, Ricardo Gomes. A mostra tem entrada gratuita e segue até domingo (26), das 9h às 18h, no subsolo do Paço Municipal, localizado na Praça Montevidéu, no Centro Histórico. Porto Alegre completa 250 anos no domingo, 26 de março.