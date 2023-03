Abertura da Páscoa Indígena exibe trabalho de conhecimento ancestral na Capital

Começou nesta segunda-feira (20) no Parque Harmonia, acampamento de indígenas vindos do interior do Estado para a páscoa tradicional dos povos originários. Até o dia 9 de abril, os kaingangs irão expor o artesanato produzido por eles com elementos naturais. São artigos em cerâmica, cestaria e arte plumária, entre outros, que promovem a valorização da cultura da etnia e fortalecem as comunidades. Os produtos serão expostos e comercializados no Parque Harmonia, no Centro Histórico (na região da rua dos Andradas e Praça da Alfândega) e, nos dias 25 e 26, na Orla do Gasômetro (próximo à estátua da Elis Regina). Durante a abertura do acampamento, o secretário da SMDS, Léo Voigt, falou sobre o valor cultural compartilhado nesse período. “Temos que valorizar e cultivar essa experiência. A Páscoa é um período de união e o que nós vemos aqui é a sincronia entre a beleza estética dos artigos e a comunhão de valores dos povos originários”, afirmou.