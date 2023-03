Estrutura do South Summit começa a tomar forma no Cais Mauá

Porto Alegre se prepara para receber o South Summit Brazil 2023 na próxima semana. Os preparativos para receber o evento, que ocorrerá entre 29 e 31 de março, seguem nesta quarta-feira (22) com a montagem da estrutura no Cais Mauá, no centro da Capital. O South Summit reúne startups, empresas, investidores e entusiastas da tecnologia e da inovação. Na edição deste ano, segunda seguida em Porto Alegre, representantes de 2.020 startups de 86 países devem comparecer ao evento. Um dos destaques do South Summit, adeste ano. Nesta terça-feira (21), ospara a realização de um evento de sucesso.