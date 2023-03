Prefeito e vice-governador querem ambiente de inovação para além do South Summit

Diego Nuñez

Governos do Rio Grande de Sul e de Porto Alegre demonstram união para a realização de um South Summit de sucesso. Essa será a segunda vez que um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo ocorre em solo nacional e na capital gaúcha. Durante o Menu POA, evento promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), o vice-governador Gabriel Souza (MDB) e o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) comentaram sobre o desafio de trazer o ambiente de inovação para além dos muros do Cais Mauá."A união do governo local, regional, academia e setor empresarial é o que deu consistência para que o South Summit acontecesse bem e repetisse agora. Hoje, somos uma Capital que une inovação e ambiente de negócios. Para inovar, tem que ter acúmulos. E aqui tem quatro parques tecnológicos de muita qualidade. E tem que ter um ambiente político, que coloque (inovação) na agenda", enfatizou Melo.Gabriel ressaltou a importância de as forças produtivas do Estado aproveitarem o legado deixado pelo evento. "O South Summit acaba nos ajudando a ter um legado. Aproveitar isso nos ajuda a incentivar cada vez mais novos negócios no Rio Grande do Sul nesta nova economia, que é baseada em serviços e tecnologia digital, onde as startups são fundamentais não só para aquecer nosso mercado, mas também para fixar os talentos locais", disse o vice-governador.O legado do South Summit pode ser refletido não apenas no meio empresarial. Melo deve aproveitar o evento para anunciar a revogação de algumas leis de Porto Alegre. "Estamos passando por uma transformação digital para melhorar a vida da cidade. Vamos fazer um grande 'revogaço' no South Summit. Nos preparamos o ano todo para revogar muitos 'entulhos' que há neste município", disse o prefeito, sem especificar quais legislações podem ser revistas.Gabriel espera que, a partir do South Summit, o mercado de trabalho do Rio Grande do Sul acompanhe as transformações digitais da economia globalizada. Para isso, acredita que o Estado deveria investir mais na área."É uma necessidade do RS fazer mais investimentos em inovação. É uma característica da nossa demografia termos cada vez menos jovens na nossa população, então temos que aumentar a produtividade dos nossos trabalhadores, os qualificando e os inserindo no mercado de trabalho do século XXI, que é, praticamente, baseado na tecnologia e na inovação. Para isso, precisamos de um ambiente favorável ao surgimento de novos negócios", pontuou o vice-governador.Ambos os chefes de Executivo concordam que a cidade e o Estado oferecem um ambiente de inovação, que pode ser impulsionado ainda mais pelo South Summit. "Hoje, existem mais de 50 startups em Porto Alegre testando coisas. Vejam o ambiente que nós estamos vivendo. Isso é uma coisa muito importante", ressaltou Melo.Os emedebistas ainda comentaram sobre temas internos do partido, sobre as eleições municipais de 2024 e o pleito estadual de 2026.