South Summit Brazil anuncia 50 finalistas de competição

O South Summit Brazil anunciou as 50 finalistas da Competição de Startups, um dos destaques do evento, que terá sua segunda edição realizada de 29 a 31 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Mais de 2 mil startups se inscreveram, o dobro do número alcançado no ano anterior, o que mostra a movimentação do ecossistema de inovação e o interesse de novos empreendedores no mercado brasileiro.

Entre as finalistas, 27 startups são brasileiras e 23 de outros países: Alemanha (1), Argentina (2), Austrália (1), Colômbia (2), Espanha (4), Estados Unidos (6), França (1), Israel (2), México (1), Reino Unido (1), Uruguai (1) e Zimbábue (1).

Elas compõem as categorias Enterprise (11), Fintech (10), Health (7), Industry 5.0 (11) e Sustainability & ESG (11). As top tecnologias que mais aparecem nesta lista envolvem Artificial Intelligence, APIs & Enablers, Electronics, Digital & Apps, Biotech, IoT/IoE & Sensors, Blockchain e Big Data.

De acordo com o CEO do South Summit Brasil, Thiago Ribeiro, a lista de finalistas mostra a força e riqueza do ecossistema de inovação existente mundo afora. "A qualidade das startups inscritas na competição mostra a credibilidade que conquistamos no mercado e mostra a capilaridade que o South Summit consegue ter em mercados tradicionais e não tradicionais. Bons projetos e iniciativas inovadoras vão continuar tendo espaço e ocupando a cena com seus produtos e serviços", ressaltou o executivo.

"Estou otimista e acho que, cada vez mais, teremos momentos mais pujantes, mais fortes, mais consistentes e, principalmente, apresentaremos um ecossistema cada vez mais maduro, despertando não só confiança, mas também o interesse do mundo inteiro pelo que está sendo desenvolvido por aqui."

Para o governo do Estado, que é correalizador do evento, a competição permite fomentar cada vez mais o desenvolvimento de startups no RS. "A amplitude e diversidade das finalistas enriquece o evento, que busca justamente ser essa grande plataforma de conexões. Além de ser uma oportunidade de nos aproximarmos de empresas que podem futuramente se instalar aqui ou criar projetos em parceria conosco", destaca o vice-governador Gabriel Souza, coordenador do Gabinete de Projetos Especiais, que inclui o South Summit Brazil.

A partir de agora, as finalistas terão a oportunidade de apresentar seus projetos presencialmente e poderão acessar uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões 1:1 (encontro entre apenas duas pessoas) com investidores e corporações em busca de inovação.

Além da participação no evento e da ampla visibilidade na mídia, elas receberão mentorias e orientação para aprimorar sua apresentação. No final da competição, cinco startups sairão vencedoras nas seguintes categorias: Destaque; Mais Sustentável; Mais Escalável; Mais Inovadora; e Melhor Time.

A competição é uma grande oportunidade para gerar visibilidade aos empreendimentos e oferece a possibilidade para as empresas apresentarem seus projetos em um dos principais palcos do evento, para um público selecionado de 700 pessoas e fundos nacionais e internacionais. Realizada globalmente há dez anos, mais de US$ 10 bilhões foram investidos por fundos em startups inscritas e a previsão é de que mais de cem fundos estejam presentes na edição brasileira em 2023.