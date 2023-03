Muçulmanos celebram o Ramadan, mês sagrado do islamismo

Devotos mulçumanos estão no período de comemoração do mês sagrado do islamismo, o Ramadan. Durante esse período, que é o nono mês do calendário islâmico, a maior parte dos muçulmanos pratica o ritual do jejum, um dos cinco pilares da religião. O jejum acontece entre o nascer e o pôr do sol. O período não possuí uma data fixa definida para acontecer, já que o que marca o início do Ramadan é o aparecimento da Lua Nova. Durante o mês sagrado, os devotos se dedicam a oração nos templos religiosos do Islamismo, as Mesquitas. Na foto, fiéis estão deixando o templo após as orações da noite, na cidade de Rawalpindi, no Paquistão.