Estacionamento do Parcão é interditado para obras no lago

O estacionamento do Parque Moinhos de Vento (Parcão), localizado na rua Comendador Caminha, está bloqueado para o acesso de veículos a partir desta quinta-feira (23). O passeio de pedestres no mesmo trecho também foi interrompido. A área foi isolada por tapumes para a instalação de maquinário para a execução do desassoreamento do lago. O serviço de recuperação deve-se ao excesso de matéria orgânica depositada no local nos últimos anos, que comprometeu a qualidade de vida de animais que residem no parque. Durante o período de obras, o trânsito de veículos pelo entorno do parque segue liberado, e os motoristas poderão contar com outros espaços de estacionamento, como na rua Mostardeiro ou junto ao Colégio Uruguai. A revitalização do lago do Parcão deve se estender até o final do ano.