Noite Gigante celebra aniversário do Inter e Beira-Rio com show do Alexandre Pires

De forma antecipada, a torcida colorada foi ao Beira-Rio nesta quinta-feira (23) à noite para comemorar os 114 anos do Inter e os 54 anos do Estádio Beira-Rio. O evento — chamado de Noite Gigante — contou com a ilustríssima presença de ídolos do passado do clube, como Rafael Sóbis, Tinga, Valdomiro e Fabiano, jogadores do elenco atual, apresentação da Guarda Popular e, claro, a grande atração da noite: o show do cantor Alexandre Pires. Convidado por Pedro Henrique, seu amigo, o músico se apresentou por quase 3 horas em um palco formatado no modelo anfiteatro. O público, de 8,5 mil pessoas, ocupou as arquibancadas superior e inferior atrás de um dos gols, vibrando bastante a cada sucesso que o mineiro cantava. Os aniversários do clube e do Gigante ocorrem, respectivamente, nos dias 4 e 6 de abril.