Lua nova e Vênus em conjunção na Tailândia

Na noite de quinta-feira (23), a lua crescente entrou em conjunção com Vênus sob o ponto de vista dos habitantes de Bangkok, a capital da Tailândia. A conjunção da lua com o segundo planeta do sistema solar não é um fenômeno incomum. Vênus está mais perto do Sol que a Terra. Devido a essa distância, o movimento de translação desse planeta dura cerca de 255 dias, um ano que tem 110 dias a menos do que o terrestre. Isso faz com que, quando observado da Terra, o planeta seja visto com mais frequência perto do satélite do que outros, cuja volta ao redor do Sol leva mais tempo.