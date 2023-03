Lady Gaga é fotografada durante gravações de novo filme do Coringa

Após o estrondoso sucesso de Coringa (2019), que rendeu ao ator Joaquim Phoenix o Oscar de Melhor Ator, estão ocorrendo as gravações da sequência "Joker: Folie à Deux" (ainda sem nome em português). Na nova película, a cantora e atriz Lady Gaga irá interpretar a parceira do Coringa, Arlequina. Gaga foi fotografada neste sábado (25) durante gravações do filme em Nova York. As fotos do set de filmagem mostram a atriz com um visual que remete à Rainha de Copas, um visual que lembra as aparições da personagem nas histórias em quadrinhos. Assim como o primeiro Coringa, a continuação terá a direção de Todd Phillips e roteiro de Scott Silver, e será lançada nos cinemas dos Estados Unidos em 4 de outubro de 2024. Ainda não há data de estreia definida para o Brasil.