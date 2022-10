Grêmio tem novo templo para torcedores em Porto Alegre: um hotel

Gremistas já têm seu novo templo em Porto Alegre. O hotel temático do Grêmio , badalado como o primeiro do ramo hoteleiro com marca e referências de um clube brasileiro, já está aberto e pode ser visitado no bairro Moinhos de Vento.

Foi o que a colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, fez. A colunista vinha acompanhando a conclusão do empreendimento, erguido pela Melnick. Ao passar pelo local na semana passada, na rua Doutor Timóteo, viu que estava tudo aberto e resolveu entrar.

O resultado está no vídeo, com imagens de como ficaram os ambientes do Moinhos 1903, Park Plaza, com forte identidade tricolor, do térreo ao rooftop.