Hotel temático do Grêmio já está aberto com diária a partir de R$ 1,1 mil

O hotel temático do Grêmio já está aberto e recebendo hóspedes em Porto Alegre. O empreendimento que se chama Moinhos 1903, em homenagem ao ano da fundação do clube, é da bandeira Park Plaza. A coluna Minuto Varejo conseguiu entrar no hotel e dar uma volta pelas áreas, onde as cores e referências ao Tricolor estão por todo o lugar.

Em agosto, a coluna deu notícia, com previsão da construtora de abrir em setembro . Mas a estreia foi na última quarta-feira (19). A abertura começa em regime de "soft opening", quando produtos ou serviço são liberados, mas não com capacidade completa para ir apresentando e sentindo a receptividade do negócio.

Na cobertura, por exemplo, é o rooftop, com bar e estrutura de mesas e cadeiras para eventos e para assistir aos jogos do Grêmio. Nessa sexta-feira, estava sendo montada decoração nas cores branco, azul e preto. Também tem exposição de camisetas de anos históricos de conquistas do clube.

Na fachada, estão, de um lado, o brasão do Grêmio, e, no outro, as bandeiras do Tricolor, do Estado e do Brasil. Logo ao entrar no saguão principal, tem o nome Moinhos 1903 em letras em azul e todo o ambiente segue o mesmo tom.

O bar onde estão mesas que servem ao café tem telas de televisão na parede, com vídeos com tema de futebol e, claro, Grêmio.

No bairro Moinhos de Vento, funcionou o Estádio da Baixada, de 1904, primeiro do time. O empreendimento é vinculado à bandeira da rede hoteleira Radisson e será administrado pela Atlântica Hotels.

O hotel batizado de Park Plaza Moinhos 1903 foi anunciado no fim de 2019 , numa parceria da construtora e o clube, que firmou contrato de licenciamento da marca e terá retorno em royalties. A operação fica na rua Doutor Timóteo, 577.

A torre com pintura externa preta, 10 andares e 144 quartos chama a atenção de quem cruza na região. Além disso, o projeto seguiu o conceito de condo-hotel, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e venda de cotas a investidores, que foi liderada pela Melnick.

O quinto andar do hotel será todo ocupado por jogadores e a comissão técnica tricolor na concentração pré-jogo.

Um dos quartos visitados pela coluna tem detalhes em azul e tons de cinza e preto. Fica no quarto andar, e tem quadros também em referência ao Tricolor. Na cabeceira, tem luzes de LED na cor azul.

Os preços das diárias estão em um quadro na recepção, com opções para uma pessoa e duas pessoas e variações no padrão do quarto. O valor começa em R$ 1,1 mil por diária, incluindo 5% de ISS.