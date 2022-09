Fiéis lotam Igreja Nossa Senhora das Dores na missa que celebrou a transformação em Basílica

A Nossa Senhora das Dores, na rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre, lotou de fiéis na noite dessa quinta-feira (15) para acompanhar a missa que oficializou a transformação da igreja em Basílica . Em junho desse ano, o Papa Francisco reconheceu a importância histórica e religiosa do templo gaúcho, que se tornou a primeira Basílica da Capital. “O número de pessoas que vêm até aqui para se confessar cresceu, o que mostra a importância do título de Basílica em termos de visibilidade para a Paróquia” afirmou o Diácono Martim Fortes. O templo é o mais antigo de Porto Alegre ainda em funcionamento e foi o primeiro prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan) no ano de 1938.