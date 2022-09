Missa marca a transformação da Igreja Nossa Senhora das Dores em Basílica

Uma missa na noite desta quinta-feira (15) a partir das 19h30min, celebrada por Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre, oficializa a transformação da Igreja Nossa Senhora das Dores em Basílica. A honraria, concedida pelo Papa Francisco em junho deste ano, demonstra o reconhecimento da importância espiritual e histórica do templo cristão, localizado na rua dos Andradas, no Centro Histórico.

Para receber o título, a Paróquia respondeu a um questionário de cerca de 30 páginas enviado pelo Vaticano. A partir daí, a Santa Sé identificou a relevância da Igreja Nossa Senhora das Dores, tanto pela sua beleza arquitetônica como histórica para a Capital.

Atualmente, o Brasil possui 72 basílicas, sendo que duas já estavam no Rio Grande do Sul: o Santuário Nossa Senhora Medianeira, em Santa Maria, e a Catedral São Luiz Gonzaga, em Novo Hamburgo.

Segundo o Diácono Martim Fortes, desde que foi anunciado a nova titulação da Nossa Senhora das Dores, o número de fiéis nas missas e em visitação ao local nas tardes em que a Igreja fica aberta só aumentou. “O número de pessoas que vêm até aqui para se confessar cresceu, o que mostra a importância do título de Basílica em termos de visibilidade para a Paróquia”, afirma.

As missas na Nossa Senhora das Dores ocorrem de terça a sexta-feira às 7h e 18h30min, aos sábados às 8h e 18h e aos domingos em 4 horários: 9h, 11h, 17h e 19h.

Tradicionalmente uma das igrejas mais buscadas para a realização de casamentos, a Nossa Senhora das Dores registra, desde o fim das restrições impostas pela pandemia, grande procura pelo agendamento das cerimônias. O Diácono explica que, em média, ocorrem pelo menos cinco casamentos por mês, o que pode diminuir nos períodos de férias. Em outubro, serão realizadas 13 celebrações de união matrimonial. “As reservas para 2023 já começaram e já há procura de noivos para datas em 2024."

O Diácono Martim Fortes convida a comunidade para a Missa Festiva que encerra as comemorações em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores no próximo domingo (18). Serão três horários: 9h, 11h e 18h. A quermesse ocorre das 12h às 18h nas escadarias da Igreja.

A história da Igreja Nossa Senhora das Dores

A pedra fundamental para a construção da Igreja Nossa Senhora das Dores foi lançada em 1807, mas sua conclusão só ocorreu quase um século depois, em 1904. A mais antiga igreja da Capital ainda em pé mescla características dos estilos barroco e neoclássicos, e a fachada em estilo eclético foi projetada pelo arquiteto Júlio Weise.

A Igreja foi o primeiro prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan) em Porto Alegre, no ano de 1938. As duas torres podem ser avistadas por quem passeia de barco ao Guaíba, e junto com a famosa escadaria de 63 degraus fazem parte das belas paisagens da Capital.

Algumas das estátuas expostas em seu interior foram trazidas de Portugal no século XIX, como as sete imagens representando os passos da Paixão de Jesus Cristo e duas de Nossa Senhora das Dores.