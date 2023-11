Banda Restart apresenta turnê de despedida neste sábado

Restart realiza um retorno aos palcos após oito anos de hiato, com a turnê Pra Você Lembrar, que marca a despedida oficial do grupo, neste sábado (11), às 22h, no Pepsi On Stage (avenida Severo Dullius, 1995). Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla A bandarealiza um retorno aos palcos após oito anos de hiato, com a turnê, que marca a despedida oficial do grupo, neste sábado (11), às 22h, no(avenida Severo Dullius, 1995). Os ingressos estão à venda na plataforma, a partir de R$ 100,00 e também há como adquirir experiências VIP, que incluem Meet & Greet com a banda.

Pe Lu (vocais e guitarra), Pe Lanza (vocais e baixo), Thomas (bateria) e Koba (vocais e guitarra) prepararam um espetáculo para consolidar ainda mais o êxito do grupo. O repertório da turnê conta com sucessos como Levo Comigo, Recomeçar e Menina Estranha.

Com mais de meio milhão de discos vendidos, a Restart é um fenômeno não só com suas músicas, mas também com influência na moda e no comportamento de milhares de fãs engajados. O quarteto rompeu diversos padrões de estética e trouxe debates sobre rótulos sociais.