Atendimento para fazer carteira de identidade em posto da Azenha volta a ser por ordem de chegada

A partir desta segunda-feira (2), o Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) localizado na avenida Azenha, 255, na região central de Porto Alegre, volta a abrir atendimento por ordem de chegada para pessoas interessadas em fazer a carteira de identidade, eliminando a necessidade de agendamento eletrônico. A medida também será adotada nos postos de Tramandaí, Venâncio Aires, Osório, São Jerônimo e São Leopoldo.

Para encaminhar a carteira, nos postos que adotaram o sistema, basta comparecer ao local portando certidão de nascimento ou casamento. Em Porto Alegre, o horário de atendimento é das 8h às 18h. Nos demais postos das outras cidades, das 8h às 14h. Com a mudança no atendimento, o IGP espera destravar o passivo no encaminhamento dos documentos, represado durante a pandemia da Covid-19, além de facilitar o serviço para o cidadão com urgência para fazer a carteira.

O atendimento por agendamento eletrônico ainda é necessário nas unidades do Tudo Fácil da Zona Norte (rua Domingos Rubbo, 51) e Tudo Fácil Zona Sul (avenida Wenceslau Escobar, 2.666), em Porto Alegre, e nos demais postos do interior do Estado. O agendamento eletrônico está disponível no site do IGP ou no portal da Central de Serviços do governo estadual.