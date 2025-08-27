Programa de startups voltado para jovens busca voluntários

27 Agosto 2025

A Junior Achievement RS, em parceria com o Tecnopuc, procura profissionais para a formação de mil estudantes

A Junior Achievement RS, em parceria com o Tecnopuc, está em busca de voluntários para a aplicação do programa JA Startup em instituições de Ensino Médio em Porto Alegre e Região Metropolitana. O programa é um projeto com o objetivo de impulsionar a economia do Rio Grande do Sul através da formação de jovens estudantes. Visando transmitir a mentalidade e os conceitos do mundo dos negócios, a iniciativa está em busca de 100 profissionais voluntários das áreas de inovação, empreendedorismo e negócios para auxiliarem na formação, que conta com carga horária de oito horas. O programa se trata da criação, por parte dos estudantes, de startups voltadas a resolver problemas específicos. Neste ano, o desafio é criar soluções inovadoras com foco em sustentabilidade e economia circular, tema urgente e foco de vários projetos já existentes.A aplicação da criação dos alunos será realizada entre os meses de setembro e novembro, presencialmente, com uma etapa final em dezembro com as equipes vencedoras. As escolas participantes são instituições de Ensino Médio localizadas em Porto Alegre e Região Metropolitana.Profissionais interessados em participar como voluntários podem se inscrever até o dia 10 de setembro através do link abre.ai/nqDl. Além da experiência de participar da formação, a Junior Achievement disponibiliza um certificado de voluntariado internacionalmente reconhecido aos participantes.