Fusões e aquisições sobem 29% no RS, aponta KPMG

O estado de Rio Grande do Sul registrou 44 fusões e aquisições no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 29% na comparação com o mesmo período do ano de 2024, quando foram registradas 34 transações.

Os dados constam na pesquisa da KPMG sobre o assunto, realizada com empresas de 43 setores da economia brasileira.

No estado gaúcho, os cinco setores que tiveram mais negociações no primeiro trimestre foram tecnologia da informação (15); supermercados (3); instituições financeiras (3); petrolífero (3) e serviços portuários e aeroviários (2).

Das 44 operações realizadas no primeiro trimestre, 34 foram domésticas, ou seja, realizada entre empresas brasileiras; seis envolveram empresas estrangeiras adquirindo capital de companhia estabelecida no país e duas de organização de capital brasileiro comprando, de estrangeiros, capital de outra estabelecida no exterior. Além disso, o cenário de brasileira adquirindo, de estrangeiros, empresa estabelecida no país de empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no exterior tiveram um caso cada.

No Brasil, foram 739 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre deste ano, queda de quase 4,8% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram concretizados 776 negócios.

O estudo apontou ainda que houve um aumento na quantidade de transações em que investidores estrangeiros compram empresas brasileiras. No primeiro semestre deste ano, foram 199 operações contra 178, no intervalo equivalente de 2024, um acréscimo de quase 12%.