Grid da Fórmula 1 ainda tem seis vagas para pilotos em aberto para 2026

A definição de Sergio Pérez e Valtteri Bottas como pilotos da Cadillac a partir de 2026 afunila o número de vagas restantes no grid da Fórmula 1 no próximo ano. Agora, quatro equipes têm postos em aberto - totalizando seis vagas na principal categoria de automobilismo.
Das quatro vagas da Red Bull (RBR e Racing Bulls), apenas Max Verstappen tem sua posição garantida para a próxima temporada. Ele chegou a ter conversas com a Mercedes neste ano, em meio a insatisfações com a direção da escuderia. Ao final, o tetracampeão acertou a extensão contratual, logo após a saída de Christian Horner da chefia.
De acordo com o site IndyStar, o time austríaco estaria interessado em contratar o espanhol Alex Palou, dono de quatro títulos na Indy, para correr ao lado de Verstappen. Ainda não há uma definição, e existe a possibilidade que a equipe opte pela permanência de Yuki Tsunoda.
A Mercedes também não definiu seus nomes para a próxima temporada. A política da equipe é, em geral, assinar contratos de curta extensão com seus pilotos. George Russell e Kimi Antonelli, que lideram os postos da equipe em 2025, não tem presença garantida a partir do próximo ano - apesar de que a tendência seja pela renovação dos vínculos.
Além dessas equipes, a Alpine ainda tem uma posição em aberto, para correr ao lado de Pierre Gasly, que já tem seu contrato assegurado para o próximo ano. Jack Doohan e Franco Colapinto são dois nomes cotados para assumir o posto, mas ainda não há uma definição.
Nas demais equipes, as posições tendem a se manter até o próximo ano, sem grandes movimentações entre pilotos. Lewis Hamilton, na Ferrari, chegou a reclamar do desempenho pessoal e da escuderia, flertando com uma saída antes do fim do contrato. Até o momento, no entanto, permanece na Itália.
CONFIRA O GRID DE 2026 NA FÓRMULA 1 ATÉ O MOMENTO:
McLaren - Lando Norris e Oscar Piastri
Ferrari - Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Red Bull Racing - Max Verstappen
Mercedes - sem definição
Williams - Alexander Albon e Carlos Sainz Jr.
Aston Martin - Fernando Alonso e Lance Stroll
Sauber - Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
Racing Bulls - sem definição
Haas - Esteban Ocon e Oliver Bearman
Alpine - Pierre Gasly
Cadillac - Sergio Pérez e Valtteri Bottas
