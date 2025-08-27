Grid da Fórmula 1 ainda tem seis vagas para pilotos em aberto para 2026

A definição de Sergio Pérez e Valtteri Bottas como pilotos da Cadillac a partir de 2026 afunila o número de vagas restantes no grid da Fórmula 1 no próximo ano. Agora, quatro equipes têm postos em aberto - totalizando seis vagas na principal categoria de automobilismo.

Das quatro vagas da Red Bull (RBR e Racing Bulls), apenas Max Verstappen tem sua posição garantida para a próxima temporada. Ele chegou a ter conversas com a Mercedes neste ano, em meio a insatisfações com a direção da escuderia. Ao final, o tetracampeão acertou a extensão contratual, logo após a saída de Christian Horner da chefia.



A Mercedes também não definiu seus nomes para a próxima temporada. A política da equipe é, em geral, assinar contratos de curta extensão com seus pilotos. George Russell e Kimi Antonelli, que lideram os postos da equipe em 2025, não tem presença garantida a partir do próximo ano - apesar de que a tendência seja pela renovação dos vínculos.



Além dessas equipes, a Alpine ainda tem uma posição em aberto, para correr ao lado de Pierre Gasly, que já tem seu contrato assegurado para o próximo ano. Jack Doohan e Franco Colapinto são dois nomes cotados para assumir o posto, mas ainda não há uma definição.



Nas demais equipes, as posições tendem a se manter até o próximo ano, sem grandes movimentações entre pilotos. Lewis Hamilton, na Ferrari, chegou a reclamar do desempenho pessoal e da escuderia, flertando com uma saída antes do fim do contrato. Até o momento, no entanto, permanece na Itália.



McLaren - Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari - Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Red Bull Racing - Max Verstappen

Mercedes - sem definição

Williams - Alexander Albon e Carlos Sainz Jr.

Aston Martin - Fernando Alonso e Lance Stroll

Sauber - Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Racing Bulls - sem definição

Haas - Esteban Ocon e Oliver Bearman

Alpine - Pierre Gasly

Cadillac - Sergio Pérez e Valtteri Bottas