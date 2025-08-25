Em Porto Alegre, recordista que correu uma maratona ao dia por um ano fala sobre projetos

Os limites do corpo humano superados através de feitos resilientes costumam gerar marcas impactantes. Correr uma maratona por dia durante um ano é um exemplo, que inclusive gera desconfiança à primeira vista. O autor desta proeza é Hugo Farias, que entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como recordista mundial pelas 366 maratonas percorridas entre os dias 28 de agosto de 2022 e 28 de agosto de 2023, em Americana, no interior de São Paulo. No total, foram 15.569 quilômetros percorridos.

Hoje, aos 46 anos, segue a carreira como escritor, palestrante e empresário, caminho idealizado quando teve a ideia do projeto com o objetivo de mudar de vida. “Me questionei: será que vim ao mundo para fazer só isso? Acho que eu posso fazer algo diferente”, conta.

Farias se diz um grande fã de Amyr Klink, o primeiro brasileiro a cruzar o Oceano Atlântico remando, em 1984, que depois seguiu este mesmo ramo. “Quis modelar essa jornada, também queria me tornar empresário, construir minha marca pessoal e usar o esporte como uma ferramenta de transformação na minha vida e na vida das pessoas”, completa.

Outro fator surpreendente é que a corrida entrou na vida de Farias apenas em 2019. E, antes do feito, possuía uma única maratona no currículo. “Treinei, passei pelo processo normal de 5 km, 10 km, 21 km até os 42 km, e aí não parei mais. Migrei para o triathlon e depois me veio essa ideia louca para tentar escrever uma nova história”, relata o maratonista.

Farias entrou para o Guinness, o livro dos recordes, pelo feito alcançado Hugo Farias/Arquivo pessoal/Divulgação/JC

Para persistir, precisou conviver com a dor como uma companheira de jornada. Ele frisa que o objetivo não era tempo, e sim resistência. “Tinha que fazer fortalecimento muscular, mas as dores eram inevitáveis. Fazia massagem, liberação miofascial duas vezes por semana, entrava numa banheira com gelo também todo santo dia para conter o processo inflamatório”, relembra.

O resultado, entretanto, foi mais importante e as metas para o futuro são ainda mais impactantes. Farias quer se tornar o primeiro ser humano a correr toda a extensão das Américas, do Alasca até o Ushuaia, na Terra do Fogo. São 23 mil quilômetros e, para tanto, precisa de patrocínios robustos — projeto orçado em cerca de R$ 3 milhões. Pela falta de aportes, precisou postergar a iniciativa, que pode ocorrer entre 2026 e 2027, caso tudo dê certo.

Brasil conquista medalha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica

LEIA MAIS:

AMIZADES PELO CAMINHO

Livia Slaviero, que correu o percurso 46 vezes em 2024 Ele vê a inspiração como grande objetivo de sua jornada. E foi assim que ganhou amizades no meio da corrida. A também maratonista, é um desses casos.

“Fiquei sabendo sobre o Hugo em um momento que as coisas estavam bem difíceis para mim. Acredito que Deus colocou o perfil dele nas minhas mãos. Era dezembro de 2022, estava chegando em casa e uma ex-aluna me mostrou a história dele”, conta Livia, que começou a acompanhar o atleta e, em abril de 2023, quando correu a maratona de São Paulo, olhou para o lado e ele também estava lá.

“Quando comecei a fazer meu projeto, mandei uma mensagem para o Hugo e foi assim que surgiu nossa amizade. Ele passou a me ajudar a contar a minha história”, celebra a maratonista.

Amizade com a também maratonista Livia Slaviero surgiu através do esporte TÂNIA MEINERZ/JC

O empresário salienta os frutos do exemplo, exalta a história construída por Livia e relata o aprendizado de que “não temos noção do impacto das nossas atitudes”. “Não era só sobre quilômetros percorridos que ela transmitia, era sobre a garra, superação e disciplina. Um exemplo para a filha, para a sociedade. Fico feliz de poder ter inspirado, de alguma forma, a Lívia, e fico muito orgulhoso de vê-la inspirando milhares de outras pessoas”, completa.