Fiergs lança HUB de IA para incentivar inovação interna

Os cerca de 5 mil colaboradores do Sistema Fiergs agora contam com o HUB de Inteligência Artificial (IA), plataforma interna criada para apoiar a transformação digital da organização e tornar o uso da IA acessível a todos os colaboradores.

A iniciativa integra as entregas estratégicas da atual gestão e tem o objetivo de acelerar a digitalização de processos, promover mais eficiência e estimular uma nova cultura de inovação.

No centro do HUB, está o Alan, assistente virtual treinado com tecnologia de IA generativa e conectado a mais de 570 documentos internos, como políticas, procedimentos e normativas institucionais. Ao fazer uma pergunta simples, o usuário recebe respostas em tempo real com base no conteúdo da própria organização.

Além da consulta a documentos, o HUB oferece soluções para geração de textos e respostas com linguagem institucional, criação de imagens e vídeos, resumos automatizados de arquivos em PDF, biblioteca de prompts e indicadores de uso com foco em governança.

Desenvolvido integralmente pela equipe da Gestão de Tecnologia da informação (GINFO), o HUB representa também um exemplo de aplicação prática da inteligência institucional e do uso responsável da tecnologia dentro da própria casa, explica Luciana Ceolin, gerente da GINFO.

“Nosso objetivo foi desenvolver uma solução segura, intuitiva e com impacto direto no trabalho dos colaboradores. O Alan é resultado dessa busca por uma inteligência artificial conectada com as necessidades reais da organização. Uma ferramenta eficiente, acessível e centrada nas pessoas”, conta.