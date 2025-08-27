Porto Alegre,

Publicada em 27 de Agosto de 2025 às 12:17

Fiergs lança HUB de IA para incentivar inovação interna

Usuário recebe respostas em tempo real com base em conteúdo próprio

Usuário recebe respostas em tempo real com base em conteúdo próprio

Fiergs/Divulgação/JC
Os cerca de 5 mil colaboradores do Sistema Fiergs agora contam com o HUB de Inteligência Artificial (IA), plataforma interna criada para apoiar a transformação digital da organização e tornar o uso da IA acessível a todos os colaboradores.
A iniciativa integra as entregas estratégicas da atual gestão e tem o objetivo de acelerar a digitalização de processos, promover mais eficiência e estimular uma nova cultura de inovação.
No centro do HUB, está o Alan, assistente virtual treinado com tecnologia de IA generativa e conectado a mais de 570 documentos internos, como políticas, procedimentos e normativas institucionais. Ao fazer uma pergunta simples, o usuário recebe respostas em tempo real com base no conteúdo da própria organização.
Além da consulta a documentos, o HUB oferece soluções para geração de textos e respostas com linguagem institucional, criação de imagens e vídeos, resumos automatizados de arquivos em PDF, biblioteca de prompts e indicadores de uso com foco em governança.
Desenvolvido integralmente pela equipe da Gestão de Tecnologia da informação (GINFO), o HUB representa também um exemplo de aplicação prática da inteligência institucional e do uso responsável da tecnologia dentro da própria casa, explica Luciana Ceolin, gerente da GINFO.
“Nosso objetivo foi desenvolver uma solução segura, intuitiva e com impacto direto no trabalho dos colaboradores. O Alan é resultado dessa busca por uma inteligência artificial conectada com as necessidades reais da organização. Uma ferramenta eficiente, acessível e centrada nas pessoas”, conta.

