Ufrgs divulga listão do Processo Seletivo para vagas de graduação 2021/1

listagem O resultado final do Processo Seletivo 2021/1 (PS 2021/1) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi divulgado nesta terça-feira (23). Aconfirma os classificados para ocupação de vagas de graduação no primeiro semestre deste ano letivo, após o período de recursos.

Também foi atualizado o Boletim de Desempenho, que apresenta a situação final dos candidatos. Os relacionados no listão devem apresentar a documentação comprobatória via Portal do Candidato, a partir das 9h desta quinta-feira (24), até as 23h59min de 30 de junho, de acordo com a modalidade de ingresso.

link Maiores informações e demais orientações aos candidatos podem ser obtidas neste

havia disponibilizado o listão prelimina No sábado (19), a Ufrgs jár, referente a 2.562 vagas em 82 opções de curso.

não ocorreu neste ano o tradicional vestibular em formato presencia Em função da pandemia,l, com a Ufrgs optando pelo ingresso a partir do aproveitamento dos resultados de um recálculo feito para o PS 2021/1.

As notas disponíveis do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e/ou nos vestibulares dos anos de 2017 a 2020 foram ponderadas, de acordo com a fórmula indicada no edital, foram gerados os índices de concorrência (IC), sendo selecionado o melhor deles para a classificação do candidato no PS 2021/1, considerando os pesos do curso escolhido.