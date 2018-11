CEEE fiscaliza fiação de postes de energia em Porto Alegre

Lívia Rossa

A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) mobilizou, nesta quarta-feira (7), equipes para trabalho para fiscalização dos postes de energia elétrica da avenida Padre Cacique, em Porto Alegre. A iniciativa dá continuidade a projeto que prevê a retirada dos cabos excedentes de empresas que compartilham a rede da CEEE.

O objetivo da reunião de hoje foi identificar e demonstrar o trabalho que a companhia vem reforçando junto às empresas que possuem materiais irregulares ligados aos postes. O principal risco oferecido pelos locais que permanecerem com fios irregulares é o choque elétrico.

Segundo o chefe da divisão de engenharia de distribuição da CEEE, Sérgio Appel, os trabalhos seguem o cronograma previsto pela CEEE e possuem três etapas. A primeira é a atualização da base cadastral de cada empresa, seguida da responsabilidade dos locais de revisar e adequar suas instalações. A última etapa é a retirada, pela CEEE, dos cabos sem identificação. A ação final deve ocorrer ainda em novembro.

Appel diz que as empresas tem se preocupado em identificar os cabos irregulares, mas que ainda existem pontos necessitando de reorganização. Uma reunião na quinta-feira (8), com ocupantes dos postes e equipe técnica, vai apresentar dados e ações esperadas para ressaltar a urgência das modificações. "Vamos apresentar um relatório para reforçar as ações que solicitamos para demonstrar que o que as empresas fizeram não é suficiente, e que reparos devem ser feitos", disse o engenheiro.

O diretor também reforçou a importância do trabalho conjunto. "Vamos reforçar que estamos à disposição para acompanhar e demonstrar aquilo que encontramos de errado", disse.