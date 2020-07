Ciclone com ventos de até 120 km/h causa mortes e estragos em Santa Catarina

Os ventos fortes e chuvas que atingiram Santa Catarina provocaram três mortes, segundo O Corpo de Bombeiros Militar, até o começo da noite desta terça-feira (30). Uma idosa de 78 anos morreu em Chapecó atingida por uma árvore; um homem, em Santo Amaro da Imperatriz, morreu após ser atingido por fios de alta-tensão; e a terceira morte na cidade de Tijucas, após um desabamento. No local, outra pessoa está desaparecida. As coordenadorias regionais da Defesa Civil de Santa Catarina apontam 25 municípios atingidos. A Defesa Civil relatou ventos de até 120km/h no Morro da Igreja, no Parque Nacional de São Joaquim. Destruição ocorreu em Palmitos (foto), no Oeste. Milhões de moradores ficaram sem sinal de telefone e internet. O governo pediu que a população fique em local seguro., devido à intensidade e atinge também oe o Paraná.