Festuris abre programação em Gramado e projeta mais de R$ 500 milhões em negócios

O Festuris, um dos principais eventos de negócios do turismo da América Latina, inicia nesta quinta-feira (6) sua 37ª edição, em Gramado. Até sábado (8), a feira deve reunir mais de 15 mil profissionais do trade, 2.500 marcas expositoras e representantes de mais de 60 destinos internacionais. A projeção é de geração de cerca de R$ 500 milhões em negócios, além de impacto estimado de R$ 70 milhões na economia local, considerando hospedagem, transporte, alimentação e serviços.

Neste ano, o tema é “Reimaginando o Amanhã”. A proposta é incentivar debates e práticas que respondam às mudanças recentes no mercado turístico, como a digitalização de serviços, a busca por experiências mais autênticas e o avanço de pautas relacionadas à sustentabilidade e inclusão. “Vivemos um momento em que o setor precisa se reinventar. O turismo não é apenas uma indústria de viagens, ele pode ser um agente de transformação social, cultural e ambiental. Queremos inspirar o profissional a romper com o ‘fazer como sempre foi feito’”, afirma o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello.

Uma das principais novidades desta edição é a ampliação do antigo Espaço LGBT+, que passa a se chamar Espaço Diversidade. A mudança amplia o olhar para temas como afroturismo, etnoturismo e acessibilidade. “A diversidade engloba raça, etnia, gênero, cultura e representatividade social. Essa transformação reflete também o amadurecimento do mercado. Ao incluir esses segmentos, o Festuris cria novas oportunidades de conexão entre operadores, destinos, empreendedores e entidades”, destaca Zorzanello.

A internacionalização segue como um dos pilares estratégicos da feira. Portugal é o País Convidado de Honra, reforçando a aproximação com mercados europeus. Mas delegações de destinos como Espanha, Suíça, França e Itália também participam. “Portugal é historicamente uma porta de entrada da Europa para o Brasil. A escolha reforça tendências como sustentabilidade, autenticidade e turismo de experiência. É um movimento para fortalecer pontes comerciais e culturais”, explica o CEO.

A Costa Rica, reconhecida globalmente pelas políticas de conservação ambiental, será homenageada no projeto Árvore da Integração, que realiza o plantio simbólico de uma muda de araucária - espécie nativa da região Sul. Já o Projeto Hortênsia propõe ações durante o ano para valorizar a flor símbolo de Gramado, envolvendo escolas e comunidades no plantio e preservação da espécie.

A programação de conteúdo traz debates sobre hospitalidade, inovação, sustentabilidade e tendências de mercado. Entre as atrações está a campeã mundial de ginástica artística Daiane dos Santos, que participa de um talk sobre representatividade e o avanço do turismo esportivo - segmento que movimenta eventos, deslocamentos, equipamentos e atividades ao ar livre.

“O Brasil tem potencial extraordinário para se destacar nesse mercado. Eventos esportivos, trilhas, ciclismo e competições têm atraído viajantes em busca de experiências e qualidade de vida. No ano que vem pretendemos olhar ainda mais para este segmento e ampliar a abordagem do turismo esportivo”, projeta Zorzanello.

Para além dos debates, o evento mantém sua vocação de feira de negócios. Operadoras, companhias aéreas, destinos nacionais e internacionais, redes hoteleiras e empresas de tecnologia participam da exposição, que ocorre no Serra Park. A expectativa da organização é superar o volume de negócios da edição passada e consolidar a feira como uma plataforma de planejamento estratégico para o setor no próximo ano.

“Queremos que o profissional saia de Gramado com novos contatos, novos olhares e novas possibilidades de atuação. Nossa meta é fazer desta a maior edição da história que já fizemos”, resume Zorzanello.

PROGRAMAÇÃO PALCO MEETING

Sexta-feira, dia 7

8h30

A hospitalidade que impulsiona destinos

- Cris Mors: Diretora de Vendas e Mkt. da Rede Laghetto

Turismo Social: passado, presente e para o futuro

- Michel Daros: Presidente da ABRASTUR - Associação Brasileira de Turismo Social

Moderação - Rita Vasconcelos

9h25

Turismo do Amanhã: Perspectivas para o desenvolvimento sustentável dos destinos turísticos

- Leônidas Oliveira: Arquiteto e Urbanista com especialização em História da Arte

- Ronaldo Santini: Secretário de Turismo do Rio Grande do Sul

Moderação - Lu Thomé

‍10h20

Talk: Ser presença e ser real - reflexões sobre o turismo do amanhã com Daiane dos Santos

- Daiane Santos: Campeã Mundial de Ginástica Artística

‍11h05

Domine a IA e não seja dominado por ela: 8 verdades que você precisa encarar agora

- Roberto Lopes

11h50

Da estratégia ao mercado: diversificação da oferta turística de roteiros e produtos turísticos

- Aline Miranda

Sábado, dia 8

8h45

Astroturismo: Um céu de oportunidade. Case Chile - Uma Viagem Infinita!

- Diego José Baeza Martignago: Assessor da Subsecretaria de Turismo do Chile

9h20

Sete lições sobre o Futuro

- Luiz Candreva: Head de inovação na Ayoo

‍10h05

Travel Design & User Experience - Insights do Mercado de Luxo

- Gabriela Figueiredo: Diretora de Turismo de Luxo da Matueté

‍10h30

Como imaginar o futuro sem guru?

- Luiz Felipe Pondé: Filósofo, Escritor e Colunista Folha de S. Paulo

11h25

Speach: Turismo Sustentável e Regenerativo - SeloXIS

- Priscila Bentes: Presidente do Instituto XIS - Multiplicando Inovação e Sustentabilidade

* A quinta-feira (6) será dia livre.