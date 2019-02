Centenas de pessoas se despedem do jornalista Ricardo Boechat

Centenas de pessoas passaram pelo Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, para dar o último adeus ao jornalista Ricardo Boechat. Foram mais de doze horas de velório, que ocorreu desde às 23h30 de segunda-feira (11), com a presença de amigos e familiares. Depois da 0h da terça (12), o público foi liberado para entrar. Filas iam até o lado de fora do museu. Ao término do velório, os presentes aplaudiram Boechat de pé por mais de dois minutos. Referência no jornalismo, Boechat foi vítima de um acidente de helicóptero, na última segunda-feira (11), quando a aeronave em que estava, caiu sobre um caminhão no km 22 da Rodovia Anhanguera, próximo ao Rodoanel Mário Covas. Ele tinha 66 anos. Após o velório, o corpo de Boechat foi levado ao cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, onde foi cremado, em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Boechat deixou esposa e seis filhos.