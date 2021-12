Vídeo: Avião bimotor cai em barranco após pouso em aeroporto gaúcho

Um avião bimotor caiu em um barranco após aterrissar em um aeroporto do interior do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu no começo da manhã desta terça-feira (14) em Santa Rosa, na região Celeiro, e gerou grande susto, além de atrair curiosos e provocar o fechamento do aeródromo durante o dia, segundo a administração municipal do aeroporto.

O jato bimotor Phenom 100 pertencente à Dimed, grupo dono da Panvel, com três ocupantes, entre eles o piloto, aproximou-se da pista às 8h17min, segundo vídeo gravado por câmera do local. Logo após pousar, passando em frente ao pequeno terminal, a aeronave estava quase no final da extensão quando rodou e caiu no barranco.

O gestor do aeroporto Municipal Luís Alberto Lehr e gerente de Segurança Operacional, Luís Fernando Klein, informa que o piloto comentou que teria tido problema mecânico.

"Estava pousando e não conseguiu frear e saiu da pista", descreve Klein. As imagens mostram que o comandante da aeronave faz uma manobra para evitar que o bimotor caísse de frente no barranco e até mais riscos aos tripulantes.

A operação para remover o avião durou todo o dia. O aeródromo ficou fechado para outros pousos. A movimentação atraiu grande número de curiosos. O aeródromo é próximo da cidade, mas fica em uma área cercada por lavouras.

Isso afetou o voo da companhia Azul que vem de Porto Alegre, que foi cancelado. A ligação começou a ser feita em agosto dentro do programa de expansão da aviação subregional e é feita com um monomotor Grand Caravan de nove assentos.

A série Plano de Voo mostrou como está a operação da malha que liga 12 cidades do interior à Capital , ofertada pela Azul. A reportagem fez a conexão com Santa Rosa, ida e volta de Porto Alegre, e os voos estavam quase lotados.

Klein informa que o bimotor foi levado para um hangar no aeroporto, onde vai aguardar vistoria da seguradora. O gestor não sabe se será feita investigação sobre as causas do acidente por algum órgão aeronáutico.