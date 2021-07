Passaporte sanitário aprovado no Senado pode ser incentivo a mais para se vacinar contra a Covid-19

O Senado aprovou a criação do Certificado de Imunização e Segurança Sanitária (CSS), por meio do PL 1.674/2021, destinado a conciliar a adoção de medidas restritivas essenciais ao controle de surtos e pandemias. O documento permitirá que pessoas vacinadas ou que tenham testado negativo para Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas acessem locais, públicos ou privados, onde há restrição de público que visa limitar a propagação de determinado vírus.

A lei é inspirada no Certificado Verde Digital, criado pela União Europeia com o objetivo de permitir a livre circulação dentro dos Estados-membros na pandemia.

De acordo com o PL, o CSS será implementado por meio de plataforma digital e reunirá os Certificados Nacional e Internacional de Vacinação, CNV e CIV, e os Certificados Nacional e Internacional de Testagem, CNT e CIT. É garantido ao titular o direito de entrar, circular ou utilizar qualquer espaço. Ele não poderá sofrer qualquer tipo de proibição ao acessar os locais, desde que esteja portando o documento e respeitando as medidas sanitárias - como uso de máscaras e utilização de álcool em gel.

Aos estabelecimentos, sejam eles privados, como shopping centers, hotéis e comércios, ou públicos, como o transporte coletivo e eventos, fica a responsabilidade de exercerem o controle da entrada mediante apresentação de CSS válido, impedindo o ingresso de quem não portar o documento.

O texto traz, ainda, a obrigação de ser divulgada na entrada dos estabelecimentos, de forma visível, a seguinte informação: "O ingresso neste local está condicionado à apresentação do Certificado de Imunização e Segurança Sanitária (CSS)". Cumpridas as exigências, as empresas não poderão sofrer sanções, restrições ou serem impedidas de funcionar. Entretanto, o PL é claro ao citar que esses locais não estarão desobrigados de cumprir as demais medidas sanitárias.

Advogado no escritório Andrade Maia Advogados e especialista em Direito Médico e da Saúde, Lucas Lazzaretti destaca como pontos positivos a possibilidade de a população ter um incentivo a mais para a imunização, podendo realizar suas atividades com mais segurança, o que fomentaria o retorno gradual do comércio e o crescimento econômico. "Os pontos negativos precederiam aos pontos positivos. A principal deficiência que se pode citar, à luz da bioética, é que o CSS pode dividir a sociedade e segregar indivíduos. Ademais, atualmente há um baixo percentual da sociedade vacinada e o passaporte pode significar aval para relaxamento da prevenção, antes que seja comprovada a efetividade das vacinas contra a transmissão ou até mesmo qual a eficácia contra variantes", completa.