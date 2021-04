Movimento que pede vacinação em massa ganha força no Rio Grande do Sul

As cidades do Vale do Gravataí aderiram ao Movimento Vacina Já, totalizando agora 14 cidades gaúchas na luta por celeridade no calendário de vacinação. Na segunda-feira (5), às 19h30min, ocorre o lançamento do comitê que representará Cachoeirinha e Gravataí de forma efetiva no coletivo estadual. O evento de lançamento será virtual e aberto ao público.

Coordenador do Movimento no Vale do Gravataí e integrante do colegiado estadual, David Almansa entende que a sociedade civil precisa se organizar para pedir a vacinação em massa. “Outros setores da sociedade se organizaram para pedir a abertura do comércio e notamos que isso surtiu efeito. Via de regra, os prefeitos da região e o próprio governador flexibilizaram as medidas no momento em que esses setores se mobilizaram”, afrma ele, que também é vereador de Cachoeirinha.

A ideia é mostrar que existe uma parcela significativa da sociedade que acredita na vacina, nas medidas de distanciamento social e que deseja a vacinação em massa. No dia 10 de abril acontecerá uma carreata em Cachoeirinha e Gravataí em prol da campanha. “Se a sociedade enxerga apenas uma parte dela se manifestando e pedindo para abrir o comércio, algumas pessoas acabam sendo tocadas por isso e acreditam que esse é o único caminho. Queremos mostrar que existe outro jeito”, destaca.

O coordenador conta ainda que o Movimento não deseja apenas a vacinação em massa. “A pressão é para que as prefeituras organizem seus orçamentos. Queremos que os prefeitos pensem se agora é a hora de pavimentar rua ou gastar com publicidade. Pedimos para que reorganizem seus orçamentos para que a gente tenha auxílio emergencial nos municípios, fundo de aquisição das vacinas e distribuição de máscaras para a população, principalmente nas periferias”, defende Almansa.

Articulação em defesa da imunização no RS completa um mês de atividade