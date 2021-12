Vale dos Vinhedos terá resort de R$ 100 milhões

A região do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, receberá o primeiro resort brasileiro dentro de uma vinícola. Com um investimento de R$ 100 milhões, o projeto é comandado pela empresa de planejamento urbano Mundo Planalto em parceria com a Dom Cândido, vinícola que oferecerá parte do seu terreno para a construção do empreendimento. O Castelos do Vale Resorts terá 185 unidades, entre castelos temáticos e palacetes e será dividido em duas etapas.

A expectativa é de geração de aproximadamente 600 empregos diretos e indiretos na região da Serra Gaúcha. Composta por 68 unidades, a primeira etapa do projeto tem previsão de inauguração em novembro de 2025 e a sua comercialização oficial ocorre hoje, após o lançamento em evento na Serra.

As negociações com os hóspedes acontecerão em modelo de multipropriedade. Trata-se de uma espécie de investimento coletivo, em que cada investidor adquire uma parte do imóvel. "É um modelo inteligente da nova economia em que o cliente só paga pelo período de férias que usa, podendo ser de uma, duas ou até quatro semanas", explica o sócio-diretor da Mundo Planalto, Wesley Reis.

No pré-lançamento, a tabela de produtos tem valores que variam de R$ 49.900,00 até R$ 99.900,00 pelo período de duas semanas para uso do proprietário anualmente. O sistema permite ainda que o dono do imóvel venda diárias ou peça para que o hotel as administre em períodos que ele não venha utilizar o resort. Estudo inicial aponta que o preço dessas diárias deve ficar entre R$ 900 e R$ 1,2 mil.

Além do ineditismo de erguer um resort dentro de uma vinícola, o empreendimento irá trazer como diferenciais em sua área comum spa, restaurantes, piano bar, castelo kids, piscina, jardim temático, entre outros. Também oferecerá na sua programação experiências diretamente ligadas ao vinho, como colheita da uva nos parreirais, jantar harmonizado e degustações da bebida. Com arquitetura renascentista, os idealizadores foram buscar inspiração para a obra do hotel no sul da França, no Vale do Loire, região conhecida por abrigar centenas de castelos.

Outra característica destacada pela administradora do projeto é de que ele foi pensado para atender toda a família, incluindo atrações para crianças. "Não queremos entregar somente uma área de lazer, mas uma programação de resort que irá das 8h às 22h com entretenimento para todas as idades", destaca Reis.

Para os empreendedores Marcos e Celso Valduga, proprietários da Dom Cândido e sócios do Castelos do Vale Resorts, o novo negócio representa um antigo desejo do patriarca da família, que durante décadas reservou uma parte do terreno da vinícola para um empreendimento desse tipo.