Terminal do Aeroporto de Porto Alegre ganha nova fachada

redução de mais de 90% nos voos desde o começo da pandemia construção do novo terminal de cargas Mesmo em meio à, o Aeroporto Internacional de Porto Alegre não descuida do visual, literalmente. A fachada do terminal, situado na zona norte da Capital e que foi ampliado em 2019 passando a concentrar todos as operações com passageiros, está sendo repaginada. A empresa também deu início à

concessionária do complexo aeroviário desde começo de 2018 Jornal do Comércio obteve a imagem de como ficará a nova fachada. As obras terminam no fim do ano com investimento de R$ 5,3 milhões da Fraport Brasil,. Oobteve a imagem de como ficará a nova fachada.

"A gente não queria só cinza (da área nova do terminal). Queríamos cores para dar mais alegria. O design vai ser como uma mesa de chá", compara a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal.

"Serão três cores, com dois tons de cinza (mais claro e mais escuro) e azul", adianta Andreea, que admite que preferia permanecer no cinza, mas foi voto vencido, pois a maioria da equipe envolvida preferiu o colorido.

O resultado, pela projeção do desenho, indica que o prédio deve chamar mais a atenção de quem chegar ao complexo. O mosaico também quebra as linhas retas da construção e parece dar mais movimento ou volume.

A reforma teve início antes da pandemia, explica a executiva, e servirá para uniformizar o visual da área de ampliação, onde fica o check-in doméstico e novos portões de embarque. Além do fator estético, Andreea cita que a fachada da parte antiga do terminal tinha rachaduras e infiltrações de água. "Resolvemos o problema técnico e de design com a solução", resume.

“Estamos com a pandemia, mas tem coisas boas acontecendo”, comenta Andreea, inserindo a repaginada do prédio e ainda outros detalhes de acabamentos internos - como substituição de vidros azuis nas laterais dos elevadores e escadas - que movimentam a operação.

A crise sanitária quase paralisou o tráfego. Em junho, a previsão das companhias aéreas é de 24 voos ao dia. Antes do tsunami do novo coronavírus, eram 200.

Andreea também faz questão de mostrar á equipe do JC um painel adesivado na parede do novo estacionamento, que fica voltada para o check-in de voos domésticos.. O quadro busca passar uma mensagem de tranquilidade e segurança a quem utiliza o transporte aéreo. A CEO lembra que as pessoas estão com receio de usar os transportes - não só avião, também ônibus, diz ela -, por temer eventual contaminação.

"Precisa viajar? O Porto Alegre Airport e as companhias aéreas estão tomado todas as medidas para oferecer um ambiente limpo e seguro para você!" é o texto estampado.

"É importante que as pessoas saibam que o ar filtrado usado para renovar a cada três minutos o ambiente interno do avião equivale à qualidade do ar de uma sala de cirurgia. Portanto, o ambiente é bastante saudável".