Ministro de Portos e Aeroportos anuncia investimentos em Rio Grande e Caxias do Sul

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estará no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16) para anunciar novos investimentos no Porto do Rio Grande e autorizar a licitação das obras do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Conforme nota divulgada pelo ministério, as ações inauguram um novo ciclo de desenvolvimento logístico no Estado.

No Porto de Rio Grande, o ministro anunciará novos projetos e a redefinição da poligonal do Porto Organizado (limite geográfico que define a área de um porto público), conforme a Portaria MPOR nº 568/2025, que entra em vigor em novembro. A medida moderniza a gestão portuária e abre espaço para novos empreendimentos privados e expansão industrial.

Em Caxias do Sul, será assinada a autorização de licitação das obras de infraestrutura do Novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, no valor de R$ 146 milhões, com recursos 100% da União, por meio do PAC Aviação Regional. O empreendimento atenderá à crescente demanda de passageiros e cargas da Serra Gaúcha, estimulando o turismo e o crescimento econômico regional.