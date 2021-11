Stok Center abre segunda loja em Caxias do Sul este mês

Antes do fim do ano, a rede de atacarejos da bandeira Stok Center estreia a dia 19ª loja, 18 no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Caxias do Sul terá a nova operação e será a segunda na cidade da Serra Gaúcha e uma das maiores economias do Estado. Será o quinto empreendimento da marca a abrir em 2021.

Por nota, a bandeira, que é um dos braços de autosserviço da Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo, informa que a unidade vai inaugurar no dia 23. Foram gerados 200 empregos diretos. Além da loja física, os consumidores também poderão fazer comprar pelo e-commerce da rede, com retirada no local ou entrega no endereço.

A nova filial fica no Km 148 ao 149, número 742, da na BR 116, no bairro Sagrada Família. A megaloja tem área total de 16.638,48 metros quadrados, sendo que 6.030,37 metros quadrados são ocupados por espaço de vendas. Outro setor é o estacionamento, com quase 400 vagas.

A nova operação reforça o porte do grupo varejista. Os 19 atacarejos, incluindo o segundo de Caxias, e 10 supermercados da bandeira Comercial Zaffari somam 3,8 mil funcionários. O grupo é a 30ª rede em faturamento do setor no País e terceira no Rio Grande do Sul.

O funcionamento é diário das 7h às 22h. A outra filial da Stok Center fica ao lado da megaloja da Havan.