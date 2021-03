BR Angels passa a fazer parte do Learning Village

O BR Angels Smart Network, associação de investimento anjo composta por executivos C-Level, anunciou parceria com o Learning Village, primeiro hub de inovação focado em educação da América Latina. A iniciativa é da SingularityU Brazil e HSM.

Assim, o BR Angels passa a apoiar as startups que compõem o projeto com mentorias dos seus mais de 100 associados – empreendedores e CEOS de importantes companhias em diferentes mercados, com perfis variados em alta gestão.

Além disso, as startups que estiverem buscando investimento anjo poderão participar do processo de screening do BR Angels e receber aportes financeiros do grupo.

“Com as mentorias, vamos entregar, além de capital financeiro, capital intelectual. Valorizando, sobretudo, o conceito de smart money, poderemos contribuir com a expansão das startups que navegam no ecossistema do Learning Village. Depois de passarem por avaliações, as empresas poderão entrar para o time de negócios contemplados com os aportes financeiros do nosso grupo”, sinaliza o fundador e CEO do BR Angels, Orlando Cintra.

Localizado no bairro Vila Madalena, na capital paulista, e com uma área de 3.000 m², tem como missão estimular a inovação e a educação no Brasil por meio da aplicação de tecnologias exponenciais e desenvolvimento de pessoas.

O CEO da HSM e Co CEO da SingularityU Brazil, Reynaldo Gama, comenta que o Learning Village tem como premissa conectar diferentes agentes e stakeholders, formando uma grande rede de novos negócios e networking, principalmente para o setor de educação. “Ter o BR Angels como parceiro é fundamental para as startups presentes no espaço, que poderão contar com toda a expertise do grupo e de seus executivos”, reforça.