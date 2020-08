DAF apresenta novo caminhão pesado

Produzido na fábrica da empresa em Ponta Grossa (PR), o modelo XF oferece patamar elevado de segurança, dirigibilidade e economia. As concessionárias DAF Caminhões no Brasil começam a receber o veículo no começo de setembro.

Fruto de um trabalho de engenharia de quatro anos, o caminhão adota nova motorização de 12,9 litros, com dois níveis de potência: 480 cv e 530 cv. O propulsor conta com turbocompressor variável e trabalha em conjunto com uma transmissão automatizada de 12 marchas e relações mais longas.

O DAF XF está disponível nas configurações de tração 6x4, 6x2 e 4x2, voltadas ao transporte rodoviário de cargas de longa distância. Há duas opções de cabine, "Space" e "Super Space", sendo a última a mais espaçosa e confortável do mercado, com 2,10 metros de altura interna.

O pacote tecnológico do veículo chama a atenção. O controle de cruzeiro preditivo seleciona, com a ajuda do GPS e de uma leitura do relevo, a velocidade e a marcha ideais para reduzir o consumo. Frenagem automática em caso de possível colisão frontal, controle de estabilidade e piloto automático adaptativo (que altera a velocidade conforme o veículo à frente) são outras atrações da lista.

"O novo XF é um projeto exclusivo para o mercado brasileiro. Apesar de totalmente inspirado na versão europeia, o caminhão ganhou reforços para suportar as severas operações do País. Conseguimos melhorar o que já era muito bom, ouvindo nossos clientes e entendendo as necessidades do transportador local", comenta Jarno Broeze, diretor de desenvolvimento de produto da DAF Caminhões Brasil.

A subsidiária nacional da fabricante está para completar sete anos de operações, com evolução no resultado comercial. Em julho, registrou 2.194 unidades emplacadas, um aumento de 29% em comparação ao mesmo mês de 2019. Com o novo XF, a empresa pretende acelerar o ritmo de crescimento.

"O mercado brasileiro é de grande potencial e estratégico. Prova disso é que, independentemente do atual cenário, seguimos com todos os nosso planos e finalizamos o aporte para o lançamento do caminhão XF, que alia robustez, conforto e tecnologia a um consumo de combustível até 14% menor em relação ao modelo anterior”, reforça Lance Walters, presidente da DAF Caminhões no País.