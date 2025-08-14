Negócios tradicionais abrem novas operações em Porto Alegre

Depois de consolidar um negócio, estabelecer novas metas é o foco de operações clássicas gaúchas. De diferentes frentes de atuação a novos pontos, empreendedores e empreendedoras da Capital apostam na expansão como estratégia de reforço de marca. O Bar Ocidente, que opera há 44 anos em Porto Alegre, abriu uma nova frente: um novo bar no térreo do espaço criado com a proposta de homenagear a avenida Osvaldo Aranha, endereço do bairro Bom Fim onde a operação está localizada.

quantos quilômetros eu já percorri a Osvaldo Aranha?’”, questiona Fiapo Barth, empreendedor à frente do Considerado o primeiro prédio de alvenaria da avenida Osvaldo Aranha, a construção é de 1877. “Às vezes eu me pergunto: ‘’”, questiona Fiapo Barth, empreendedor à frente do bar Ocidente , e do novo estabelecimento no mesmo prédio, o Sub Ocidente. A história pessoal de Fiapo se mistura com a do edifício histórico, onde está localizado as operações, e com uma das vias mais tradicionais da Capital.

O empreendedor foi morar no Bom Fim para cursar Arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Aos 18 anos ele residia na rua Ramiro Barcelos, e percorria o caminho da Osvaldo Aranha até a Sarmento Leite, onde está localizado o campus. Mesmo deixando o bairro por alguns anos, ele retornou e, na década de 1980, inaugurou o Bar Ocidente, clássica casa noturna de Porto Alegre.

Além de Fiapo, sua filha, Júlia Barth, está no comando do negócio, que conta a história da Osvaldo Aranha, através de objetos, itens históricos, fotos e do cardápio, que homenageia os bares que já ocuparam a avenida. A ideia de montar o novo bar surgiu em um contexto de oportunidade e um desejo de Fiapo em expandir e refinar os serviços na rua Osvaldo Aranha.

“Sempre tive interesse em toda a casa, mas eu sou um bom vizinho”, brinca. Apesar da vontade em ocupar os outros espaços do prédio, o empreendedor respeita os demais negócios que ali operam. “Após a pandemia, a moça à frente do negócio que existia aqui resolveu fechar as portas. Tinham outras pessoas interessadas em comprar o ponto dela, mas ela imediatamente falou comigo”, explica Fiapo.

A ideia original para o espaço era que fosse uma continuação da rua, um local completamente aberto, pintado internamente com a cor da rua, e uma iluminação similar à parte externa. A proposta foi reformulada quando, ao remover o reboco para higienizar as paredes, foram descobertas as janelas originais da casa, que haviam sido fechadas em 1890. As janelas baixas e redondas lembram um submarino. “ O espaço foi batizado de Ocidente Sub, com o "Sub" referindo-se às janelas descobertas e também fazendo referências a Yellow Submarine, música do Beatles ”, comenta.

Quase a completar 150 anos, a casa ainda resiste ao tempo e renasce a partir de novas ideias. De acordo com Fiapo, o plano é aproveitar a licença de 24 horas que a casa tem, proporcionando um local para as pessoas que saem do Ocidente após as 4h da manhã, que não têm onde comer ou tomar café.

"Tem pouca coisa em Porto Alegre com 150 anos, certo? Então assim, essas paredes são valiosas historicamente. Eu não sabia exatamente o que fazer aqui, mas lembrei que tinha esses painéis de vidro, de uma galeria anterior, então eu decidi que iria contar o que que essa casa viu acontecer. Da plantação das árvores da Redenção, a criação do bairro Bom Fim, as primeiras palmeiras sendo plantadas na avenida”, comenta.

Divididos em três painéis de vidros, que dividem a história em períodos de 50 anos, as paredes do local contam a história da Osvaldo Aranha, sendo grande parte do que está exposto nas paredes faz parte de uma coleção pessoal de Fiapo, acumulada ao longo dos anos para seu trabalho de cenografia.

A primeira tela traz referências do século passado. Desde de cartões postais do início do século, onde, em quase todos, aparece a casa que o negócio ocupa. Duas fotos antigas da Rua João Telles, esquina onde o prédio está localizado, e a placa original da rua também fazem parte da coleção. “Essa é a primeira foto real que a gente tem da casa. Uma foto de 1920, quando estavam construindo a Osvaldo Aranha, estavam calçando a via. Nessa foto dá para ver o antigo letreiro do bar que existia aqui, o Extremo Oriente”, observa o empreendedor.

No segundo quadro, Fiapo destaca um documento sobre a Exposição do Centenário Farroupilha, em 1935. O evento internacional reuniu visitantes do mundo inteiro. “Essa casa estava de frente para isso, para esse evento com participação global. Tinha pavilhões de outros países, de todos os estados. Era como uma feira universal e aconteceu do outro lado da rua”, elucida. Além disso, fotos das pequenas palmeiras no canteiro central da avenida recém-plantadas e uma imagem de Oswaldo Euclides de Sousa Aranha, político, diplomata e advogado brasileiro, que ganhou destaque em 1930 e hoje tem a avenida em sua homenagem. “Também quis trazer algumas referências ao Bar do João original e consegui uma única foto do Fedor, que deu origem ao Bar do João”, explica Fiapo.

O último quadro se refere aos últimos 48 anos. A chegada dos anos 1980, onde o Ocidente entra na história. “Aqui é o momento em que o bairro já estava todo bem politizado, com influência da universidade pública. Ao mesmo tempo, temos a verticalização do bairro (edificação), onde o Ocidente passa a ser uma das últimas casas velhas”, retrata.

A operação está em fase de adaptação e descoberta, segundo Fiapo. A ideia é experimentar o que faz sentido em relação ao cardápio, além de sentir o público. “Buscamos um movimento mais constante, tanto de dia quanto de noite.”

