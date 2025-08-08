Tradicional restaurante preserva a cultura polonesa em Porto Alegre há quase três décadas

No coração do bairro Santa Cecília, um espaço com aspecto de casa tem o objetivo de transportar seus visitantes diretamente para o leste europeu. O restaurante Polska se destaca como o único estabelecimento de culinária e cultura que representa o país em todo o Rio Grande do Sul. Fundado em 1996 por Helena, Jorge, e a filha, Janine Kowalczyk, o restaurante, cujo nome significa Polônia, tem sido uma referência para a comunidade polonesa em Porto Alegre por quase três décadas.

A história do Polska é também a de João Luiz Silveira, que começou sua jornada no restaurante desde o primeiro ano como garçom e, posteriormente, como comprador. Com o falecimento dos fundadores e a decisão da filha de não mais se envolver com o negócio, João assumiu a administração e a propriedade há cerca de sete anos. “Hoje, sei fazer toda a culinária, mesmo não sendo polonês. Sou descendente italiano. Sempre estive com eles, que passavam as receitas para mim. Ficava perto para aprender. Mas não imaginava que seria o proprietário hoje ”, descreve. Com orgulho, ele remonta que passou por grandes dificuldades à frente dos restaurantes, sobretudo na pandemia, mas, mesmo sozinho, mantém com plenitude o restaurante atualmente.

LEIA TAMBÉM > Pizzaria temática de heróis e princesas abre em Cachoeirinha com capacidade para 500 pessoas

O empreendedor explica que as receitas vieram diretamente com a família Kowalczyk, que as aperfeiçoou em viagens à Polônia em 1993 e 1997. João é o administrador e cozinheiro de cada detalhe do Polska. Pouco difundida no Brasil, ele ensina que a culinária polonesa tem como base a carne suína e as massas, embora também ofereçam filé mignon para quem prefere outras opções. Além disso, chama atenção para um prato: o Karol Wojtyla. De acordo com ele, o bigos staropolski – feito com repolho, carnes suínas, carnes defumadas, linguiça, ameixa, passas e diversos – foi a comida preferida do polonês Papa João Paulo II e é uma das mais apreciadas no restaurante. Logo no cardápio se pode ler:



“Somos filhos de imigrantes poloneses oriundos das famílias Jakubowski e Kowalczyk. Eles chegaram ao Brasil em 1929 trazendo na bagagem o conhecimento da arte e da culinária Polonesa, herança que foi deixada pelos nossos pais. [...] O Melhor Restaurante Polonês de todo Brasil.”

Para uma experiência mais completa, o Polska oferece a mesa polonesa. Os clientes iniciam a refeição com um buffet de sopas, que inclui três tipos, além de pães e picles. Em seguida, o garçom apresenta nove pratos distintos, com a possibilidade de pedir reposição de seus favoritos. O serviço é a opção mais requisitada da casa, combinando os destaques da cozinha típica, por R$ 79,90. Dentre as receitas servidas, estão Filet w sossie mysliwsim, filé ao molho caçador, molho escuro, calabresa, bacon, pepino e funghi, o Pierog, pastel recheado com ricota e batata, e o Kluski, massa cozida a colheradas ao molho de nata e funghi. “Quem vem aqui no Polska vai sentir a comidinha da vovó. Uma comidinha caseira da Polônia ”, descreve.

Restaurante Polska EVANDRO OLIVEIRA/JC imersão cultural através de suas bebidas e decoração. Por lá, é servida cerveja artesanal com receita polonesa, com versão defumada para o inverno, e a vodka polonesa Viborova. Além de uma bebida única chamada Teraspolca, que combina vodka com licor de groselha. O ambiente é decorado com peças originais trazidas da Polônia, como bonecas (laléticas), ovos pintados (pissang), trajes típicos, toalhas com as cores da bandeira polonesa e cortinas, visando a sensação de estar em uma casa na Polônia. Além da comida, o Polska oferece uma. Por lá, é servida cerveja artesanal com receita polonesa, com versão defumada para o inverno, e a vodka polonesa Viborova. Além de uma bebida única chamada Teraspolca, que combina vodka com licor de groselha. O ambiente é decorado com peças originais trazidas da Polônia, como bonecas (laléticas), ovos pintados (pissang), trajes típicos, toalhas com as cores da bandeira polonesa e cortinas, visando a sensação de estar em uma casa na Polônia.

João explica que, atualmente, há um grande público de jovens que vão até o restaurante por meio de influenciadores digitais. “Muitas pessoas não conhecem ainda. O que faz o pessoal conhecer são os influencers. Hoje, os jovens querem conhecer uma culinária diferenciada”, conta. Mas além disso, o Polska acumula clientes de 50, 60, 70 anos, como descreve João. A culinária do Polska também é muito procurada pela comunidade polonesa, russa e descendentes de judeus em Porto Alegre, dada a similaridade com a comida judaica, conta o empreendedor.

LEIA TAMBÉM > Com café e restaurante, operação une cultura e gastronomia no bairro Floresta

Apesar do sucesso, o caminho do empreendedorismo não foi fácil. João conta que enfrentou desafios como a pandemia, quando ele próprio realizava as entregas. “ Me sinto muito orgulhoso, porque não é fácil manter um restaurante que irá fazer 30 anos . São pessoas descendentes de poloneses que deixaram isso para mim. Sempre fui o braço direito deles. E eu tenho muito orgulho dessa família”, conta.

Além disso, compartilha o desejo de que mais pessoas conheçam não apenas o restaurante, mas a tradição e a história por trás de cada receita e cada peça decorativa. "Cada prato tem uma história. O garçom explica a história de cada prato. Tem as decorações, tudo tem uma história", afirma João. Ele conta que almeja, um dia, poder visitar a Polônia, mas a dedicação integral ao Polska, ainda não permitiu essa viagem.

Local e horário de funcionamento do Polska

Para conhecer a experiência do Polska, é essencial fazer reserva. O Polska funciona de quinta-feira a sábado, das 19h às 22h30min, e oferece almoço aos sábados e domingos, das 12h às 15h. O restaurante é localizado na rua João Guimarães, n° 377 , no bairro Santa Cecília.