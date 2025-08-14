Moinhos de Vento: nova loja da Twin-Set e croissants da Croq D'OR

O bairro Moinhos de Vento, um dos mais badalados e de renda mais alta em Porto Alegre, ganha duas novidades em segmentos bem distintos, mas que mostram que alimentação e lojas diferenciadas têm espaço na região. A marca Twin-Set, que atua com moda de maior valor, abre a nova casa, na rua Hilário Ribeiro, e com um certo suspense. No miolo do Moinhos, na rua Padre Chagas, uma bakery focada em croissants também estreou, a Croq D'OR. Os proprietários da Twin-Set focam na clientela mais premium, que deve ser a primeira a conhecer a operação, com promessa de ser flagship da varejista, com mais duas unidades, uma na avenida Nilo Peçanha e outra no Moinhos Shopping. No fim de julho, a marca fechou filial na esquina da avenida Independência com rua Ramiro Barcelos. Em junho, tinha encerrado o ponto no Total Shopping. O casarão da Hilário foi todo reformado para receber a loja, em dois andares. Diversos ambientes foram criados, para gerar experiência e embalados pelas coleções. A marca abre em soft opening, com ajustes a serem feitos até setembro. A Croq D'OR é a primeira de muitas que podem vir, promete o dono, Ronan Martins Camargo, padeiro gaúcho que atuava com consultora e que estava em São Paulo. A operação, aberta há duas semanas na Padre Chagas, 327, loja 5, na galeria Victória Plaza, é enxuta, mas já tem três contratos e deve abrir mais duas vagas de trabalho. "Nosso carro chefe são os croissants, mas também temos a linha de pães de fermentação natural", dá a dica Camargo. "Essa é nossa primeira loja, e a ideia é criar uma rede. Até o momento investimos R$ 200 mil", informa ele.