Publicada em 14 de Agosto de 2025 às 10:29

PPI dos EUA sobe 0,9% em julho ante junho e avança 3,3% na comparação anual

Resultados do mês passado vieram bem acima das expectativas de analistas

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,9% em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira (14). Na comparação anual, o PPI avançou 3,3% em julho.
Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,4% em julho. O núcleo do PPI - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos subiu 0,9% em julho ante junho. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 3,7% em julho.

Os resultados do mês passado vieram bem acima das expectativas de analistas, que previam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,9%.

