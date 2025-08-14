PPI dos EUA sobe 0,9% em julho ante junho e avança 3,3% na comparação anual

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,9% em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira (14). Na comparação anual, o PPI avançou 3,3% em julho.

• LEIA TAMBÉM: Petrobras recolhe R$ 131,7 bi aos cofres públicos no 1º semestre



Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,4% em julho. O núcleo do PPI - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos subiu 0,9% em julho ante junho. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 3,7% em julho.



Os resultados do mês passado vieram bem acima das expectativas de analistas, que previam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,9%. Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,4% em julho. O núcleo do PPI - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos subiu 0,9% em julho ante junho.Os resultados do mês passado vieram bem acima das expectativas de analistas, que previam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,9%.